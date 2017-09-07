30 очков Шведа помогли сборной России обыграть Великобританию

Мужская сборная России одержала победу над национальной командой Великобритании со счётом 82:70 в матче пятого тура группового этапа Евробаскета-2017. Встреча этих команд состоялась 7 сентября на «Улкер Спортс Арене» в Стамбуле (Турция). Для британцев это поражение стало пятым кряду.



Первую четверть россияне завершили с преимуществом в семь очков, а к большому перерыву обеспечили себе отрыв в «+12». В третьей четверти британцы смогли отквитать пять очков, однако в заключительном отрезке баскетболисты сборной России вновь довели своё преимущество до «+12».



Самым результативным игроком матча стал защитник сборной России Алексей Швед, на счету которого 30 очков и 8 передач.