Хорватия разгромила Чехию "+38", Богданович набрал 25 очков

В пятом матче группового этапа Евробаскета-2017 сборная Чехии потерпела разгромное поражение от национальной команды Хорватии. Встреча этих команд состоялась на арене «Поливалент-Холла» в Клуж-Напока (Румыния) и завершилась победой хорватов со счётом 107:69.



В первой четверти баскетболисты сборной Хорватии набрали на 11 очков больше, чем их соперники, а к большому перерыву увеличили отрыв до «+14». После третьего отрезка преимущество хорватов увеличилось до «+18», а после тотального доминирования в четвёртой четверти (29:20) достигло 38 очков.



Самым результативным игроком матча стал хорватский защитник Боян Богданович, набравший 25 очков.