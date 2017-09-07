Базаревич: сегодня не был доволен Мозговым

Главный тренер сборной России по баскетболу Сергей Базаревич поделился впечатлениями от матча с Великобританией, а также подвёл итоги группового турнира Евробаскета.

«Итоги группового турнира подвёл бы так, что мы ищем свою игру, надеюсь, что найдём её в решающих играх. Мне кажется, что мы на пути, по причине того, что где-то в предсезонных играх не принимал участия Алексей, пытаемся расти как команда в боевых условиях.



Причины проваленной второй половины матча с Латвией? я в процессе поиска ответов. Есть люди умные, которые знают ответы на всё, у меня быстрого ответа нет.



Что касается неровной игры сегодня, то наш соперник тоже умеет играть. Им нечего было терять, они играли для себя, для болельщиков. Попадали очки на исходе владения. Кларк выдал лучший матч на турнире. Наверное, сыграла свою роль и потеря концентрации, после чего начали нервничать.



Не был доволен Мозговым, может ему время не подходит, но в его действиях не было собранности. Попытки завершить атаки аллей-упами и данками к хорошему не приводят. А энергии такой, чтобы завершить это с мясом, почему-то не было.



В целом, каждая игра складывается по-разному. Возможно я ошибся, сыграв сегодня девятью игроками. Хотелось бы отметить Ивлева, он пример спортсмена, который выходит и любое количество времени выкладывается максимально», — передаёт слова Базаревича корреспондент «Чемпионата» Надежда Перепечко.