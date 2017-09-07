20 очков П. Газоля помогли Испании разгромить Венгрию

Сборная Испании одержала победу в пятом туре группового турнира Евробаскета, обыграв команду Венгрии. Уже в первой четверти испанцы создали себе необходимый задел, выиграв её в 12 очков, после чего удерживали комфортную разницу на протяжении двух игровых отрезков.

В заключительной десятиминутке пиренейцы оформили ещё один рывок, который обеспечил им победу с разгромным счётом — 87:64.

Самым результативным в составе победителей стал Пау Газоль, набравший 20 очков и собравший 8 подборов. У Венгрии 17 очков набрал защитник Чаба Ференц.