Сербия разгромила Бельгию "+20", Марьянович набрал 22 очка

Сборная Сербии по баскетболу добыла победу над командой Бельгии в матче заключительного тура группового этапа на Евробаскете. Балканцы с первой четверти взяли инициативу в свои руки, методично наращивая преимущество.

Лишь в заключительном игровом отрезке игра прошла на равных. Итог — победа Сербии со счётом 74:54. Самым результативным в составе победителей стал центровой «Детройт Пистонс» Бобан Марьянович, набравший 22 очка, у бельгийцев 12 очков в активе Эммануэля Лекомта.

Таким образом, групповой этап команда Джорджевича завершила с четырьмя победами и одним поражением.