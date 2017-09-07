Швед: России нужно играть все 40 минут, а не 27-28

Защитник сборной России по баскетболу Алексей Швед, поделился впечатлениями от матча с командой Великобритании, в которой россияне одержали победу со счётом 82:70.

«Получилась хорошая игра, и британцы продемонстрировали качественный баскетбол. На самом деле, любая команда на этом турнире может обыграть любого соперника. Нам нужно продолжать работать и играть лучше, чем сегодня, играть все 40 минут, а не 27-28.



Если у меня есть возможность совершить бросок, то я это делаю. Если вижу открытого партнёра, то отдаю передачу. Всё просто. Бывает, что я решаюсь на сумасшедшие трёхочковые броски, но тренер и партнёры доверяют мне. Не хочу делать подобное постоянно, но иногда могу это сделать», — заявил Швед на послематчевой пресс-конференции.