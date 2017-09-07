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Абринес получил травму и больше не сыграет на Евробаскете

7 сентября 2017, четверг. 20:11 Баскетбол

Защитник сборной Испании и «Оклахома-Сити Тандер» Алекс Абринес не сыграет в оставшихся матчах Евробаскета, сообщает Eurohoops. К обоюдному решению пришли в Испанской федерации баскетбола и в «Оклахома-Сити».

Причиной, по которой Абринес пропустит основную часть турнира, стала травма колена, которую он получил ещё во время первого матча группового турнира.

«После травмы Серхио Льюля мы решили, что Алекс станет нашим основным защитником. Жаль, что он не останется с нами до завершения турнира. Он был важной частью паззла команды, это то, что я вам могу сказать как тренер», — заявил наставник испанцев Серджо Скариоло.

Источник: Eurohoops Сообщить об ошибке
Теги
Сборная Испании — Баскетбол Алекс Абринес Серджо Скариоло
Новости. Баскетбол
7 сентября 2017, четверг
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