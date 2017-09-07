175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

С. Обрадович: сейчас главная цель «Локомотива-Кубань» — создать командную химию

7 сентября 2017, четверг. 20:58 Баскетбол

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Саша Обрадович рассказал, как команда проводит подготовку к сезону.

«Самое главное, что мы работаем над командной химией и много разговариваем друг с другом. Лично я очень доволен отношением со всеми игроками. Они отлично справляются с базовыми нагрузками перед сезоном. Нам важно подойти без травм к первым товарищеским играм. Состояние игроков сейчас хорошее. Мы тренируемся уже больше недели. Мы прошли очень важную стадию подготовки, и я очень доволен отношением всех игроков к тренировкам.

Могу сказать, что мы проделали очень хорошую работу. Мы занимаемся не только физической подготовкой, но и тимбилдингом и созданием химии внутри команды, а это самая главная цель. Мы всё ещё в процессе узнавания друг друга, и нам есть над чем работать. Командная химия – наша главная цель. Ильницкий приехал немного уставшим. Мы старались его не нагружать первые два дня. Теперь он тренируется со всей командой. Он непременно поможет нам, я это вижу и рад, что он в «Локо». Всё отлично», — сказал Обрадович в интервью клубной пресс-службе.

Источник: Официальный сайт ПБК "Локомотив-Кубань" Сообщить об ошибке
Теги
ПБК Локомотив-Кубань Саша Обрадович Станислав Ильницкий
Новости. Баскетбол
7 сентября 2017, четверг
20:58 С. Обрадович: сейчас главная цель «Локомотива-Кубань» — создать командную химию
20:11 Абринес получил травму и больше не сыграет на Евробаскете
19:44 Базаревич: главный соперник сборной России в плей-офф — мы сами
19:14 Швед: России нужно играть все 40 минут, а не 27-28
18:56 Сербия разгромила Бельгию "+20", Марьянович набрал 22 очка
18:47 20 очков П. Газоля помогли Испании разгромить Венгрию
18:32 Пау Газоль вышел на 1-е место в списке лучших бомбардиров Евробаскета в истории
18:21 Пранти: отдаём должное сборной России, но я горжусь своей командой
18:12 ФИБА представила обзор поединка сборных России и Великобритании
17:33 Базаревич: сегодня не был доволен Мозговым
17:18 Кириленко: по результату в группе сборная России заслужила пятёрку
17:18 Швед: наверное, сегодня расслабились, и Великобритания вернулась в игру
16:50 Зубков: британцам хотелось погромче «хлопнуть дверью», но мы были поуверенней
16:30 Хорватия разгромила Чехию "+38", Богданович набрал 25 очков
16:19 30 очков Шведа помогли сборной России обыграть Великобританию
15:44 «Детройт» подписал двусторонний контракт с Дуайтом Байксом
15:01 Редик: Харден – это современная версия Джинобили
14:58 Баркли: Джеймс лучше Дюранта, но ни один из них не превосходит Джордана
13:48 Итудис: ЦСКА не может пройти сезон без использования молодых игроков
13:42 Кьюбан: удовлетворён тем, как разрешилась ситуация с Ноэлем
13:08 Айзея Томас: «Бостон» не стал лучше, обменяв меня
12:28 Базаревич: России нужно подойти к матчу с Великобританией со всей серьёзностью
11:48 Патеев: у «Химок» практически новая команда, сменились почти все иностранцы
11:44 Ч. Дженкинс: самое главное для «Химок» – найти правильную командную химию
10:45 «Индиана» не будет подавать в суд на «Лейкерс» за переговоры с Джорджем
10:16 Носов: в плей-офф одних попаданий Шведа сборной России может не хватить
09:52 ЦСКА победил МБА в первом предсезонном матче, Астапкович набрал 12 очков
09:49 Айзея Томас: я и «Кливленд» созданы друг для друга
09:29 Роскошный проход и данк Шенгелии – в топ-5 седьмого дня Евробаскета-2017
09:27 Пранти: в матче с Латвией сборная России показала свои слабые стороны
01:03 Пачулия объявил о завершении карьеры в сборной
00:31 Буденхольцер: у каждой сборной Евробаскета есть игрок, который мог бы быть в НБА
6 сентября 2017, среда
23:14 Миссас: сборная Греции не боится Литвы
22:34 23 очка Маркканена помогли Финляндии победить в матче с Исландией
22:17 Сборная Украины разгромила Израиль, оформив выход в плей-офф
21:39 Воронцевич: Мозгов был на голову сильнее Порзингиса
20:44 «Мемфис» не намерен вести переговоры о возможном обмене М. Газоля и Конли
19:29 29 очков Диксона не помогли Грузии победить Италию
19:20 Греция обыграла Польшу и вышла в плей-офф, Слукас набрал 26 очков
19:11 «Енисей» подписал соглашение с защитником сборной Словении Ребечем
18:41 Валиев: у «Зенита» бешеное желание пробить барьер полуфинала
18:32 Нескольких игроков сборной Израиля также обокрали в отеле
17:47 «Голден Стэйт Уорриорз» подписал соглашение с Гбинидже
16:48 Сборная Словении обыграла Францию "+17", Драгич набрал 22 очка
16:39 27 очков и 15 подборов Валанчюнаса помогли Литве разгромить Германию
Все новости RSS
Партнерский контент