С. Обрадович: сейчас главная цель «Локомотива-Кубань» — создать командную химию

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Саша Обрадович рассказал, как команда проводит подготовку к сезону.



«Самое главное, что мы работаем над командной химией и много разговариваем друг с другом. Лично я очень доволен отношением со всеми игроками. Они отлично справляются с базовыми нагрузками перед сезоном. Нам важно подойти без травм к первым товарищеским играм. Состояние игроков сейчас хорошее. Мы тренируемся уже больше недели. Мы прошли очень важную стадию подготовки, и я очень доволен отношением всех игроков к тренировкам.



Могу сказать, что мы проделали очень хорошую работу. Мы занимаемся не только физической подготовкой, но и тимбилдингом и созданием химии внутри команды, а это самая главная цель. Мы всё ещё в процессе узнавания друг друга, и нам есть над чем работать. Командная химия – наша главная цель. Ильницкий приехал немного уставшим. Мы старались его не нагружать первые два дня. Теперь он тренируется со всей командой. Он непременно поможет нам, я это вижу и рад, что он в «Локо». Всё отлично», — сказал Обрадович в интервью клубной пресс-службе.