Газоль: благодарен за возможность сделать что-то выдающееся

Сегодня, 7 сентября, центровой сборной Испании Пау Газоль вошёл в историю Евробаскета как лучший бомбардир турнира. В матче с командой Венгрии баскетболист набрал 20 очков и обошёл в списке лучших скореров экс-защитника сборной Франции Тони Паркера.

После матча испанец прокомментировал данное событие, а также рассказал о целях пиренейской сборной на чемпионате.

«Прежде всего я счастлив и благодарен, что мне предоставилась возможность сделать что-то выдающееся. Это значит, что у меня отличный тренер, а я сам являюсь частью великолепной команды и именно за это я благодарен. Мы здесь, чтобы выиграть чемпионат, и наша цель — медали. Приблизиться к цели здорово, но нам следует идти дальше.

Что касается самого рекорда, то я рад оказаться в компании таких элитных игроков, как Дирк Новицки и Тони Паркер. Это честь для меня, и я горжусь этим», — приводит слова Газоля Eurohoops.