28 очков Порзингиса помогли Латвии обыграть Турцию

Сборная Латвии добыла победу над сборной Турции в матче группового турнира Евробаскета. Прибалтийская сборная показывала уверенную игру практически на протяжении всего матча. К большому перерыву подопечные Багатскиса вели с разницей в девять очков.

Во второй половине игроки сборной Турции пытались навязать борьбу оппонентам, однако в нужные моменты латвийцы сумели сохранить хладнокровие и довести матч до итоговой победы — 89:79

Самым результативным в составе победителей стал форвард «Нью-Йорк Никс» Кристапс Порзингис, набравший 28 очков. У Турции 24 очка — в активе новобранца «Кливленд Кавальерс» Джеди Османа.