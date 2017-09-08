Джефф ван Ганди: «Уорриорз» будут выигрывать всегда, очередной сезон окончен

Тренер и известный телевизионный аналитик Джефф ван Ганди, заявил, что при нынешних раскладах, действующий чемпион НБА «Голден Стэйт Уорриорз», сумеет удерживать статус сильнейший команды лиги ещё очень долго.

«Если всё останется по-прежнему, „Уорриорз“ будет выигрывать всегда. Этот сезон окончен, в нём победит „Уорриорз“, то же самое случится и через год. Давайте поговорим о 2019 годе. Кто сумеет их победить четырежды в семи матчах? Просто разбудите меня, когда в их составе что-то поменяется, потому что сейчас всё кончено», — приводит слова специалиста The Score.