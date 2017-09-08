Фридзон: у сборной России были конфузы, но в целом мы выглядели здорово

Капитан сборной России Виталий Фридзон подвёл итоги выступлению команды на групповом этапе Евробаскета-2017, поделился ожиданиями от игр плей-офф европейского баскетбольного первенства и поблагодарил болельщиков за поддержку.



«Мы прошли тяжёлый этап, вышли из «группы смерти», допустив лишь одну осечку. Провалили даже не игру, а две четверти в матче с Латвией. Но в целом мы выглядели здорово, хорошо комбинировали, здорово защищались. Были и конфузы, но без них никак. Теперь надо сосредоточиться на играх плей-офф.



Россия способна побороться за медали Евробаскета-2017 за счёт командной игры. Нам надо продолжать быть всем вместе, биться друг за друга, быть сконцентрированными все 40 минут и не давать забивать соперникам лёгкие мячи.



Следил ли за возможными соперниками по плей-офф? Конечно. Я внимательно наблюдал за группой C, из которой вышли Испания, Хорватия, Черногория и Венгрия. Повторюсь, рад что мы избежали встречи с Испанией, но хорваты, венгры и черногорцы также непростые соперники. В каждом матче, даже с Турцией, болельщики здорово поддерживали нас. Мы это слышим и благодарны им, что они приезжают в другую страну за нами. Огромное им спасибо за это. Мы играем для них, для России», — цитируют капитана «Известия».



В 1/8 финала турнира сборная России встретится с соперниками из Хорватии. Эта игра состоится 10 сентября.

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