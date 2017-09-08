Мандаке оформил второй трипл-дабл в истории Евробаскетов

Атакующий защитник сборной Румынии Андрей Мандаке, набрав 14 очков, совершив 10 подборов и отдав 11 передач в матче пятого тура группового этапа Евробаскета-2017 со сборной Черногории, оформил второй в истории и первый за 22 года трипл-дабл в финальной части турниров.

Последним, кому удавалось подобное, был форвард сборной Хорватии Тони Кукоч, записавший в актив 15 очков, 12 подборов и 11 передач в поединке группового этапа со сборной Финляндии на Евробаскете-1995.

Встреча завершилась поражением сборной Румынии со счётом 69:86.