Блатт: у сборной России есть шансы обыграть в плей-офф любого соперника

Бывший главный тренер сборной России Дэвид Блатт, ныне возглавляющий «Дарушшафаку», позитивно оценивает перспективы команды в плей-офф Евробаскета-2017.



«Сборная России играет хорошо на этом Евробаскете. Кто бы ни попался в плей-офф, у этой команды есть шансы обыграть любого», – передаёт слова Блатта ТАСС.



Сборная России заняла третье место в группе D на первом этапе турнира с четырьмя победами при одном поражении. В 1/8 финала плей-офф она встретится со сборной Хорватии, занявшей второе место в группе С.