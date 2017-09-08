Прохоров хочет полностью продать «Бруклин» за $ 2 млрд

Российский миллиардер Михаил Прохоров хочет полностью продать принадлежащий ему «Бруклин Нетс» за $ 2 млрд, сообщает New York Post. Первоначально Прохоров пытался продать миноритарный пакет акций организации, но не нашёл покупателей. Теперь он планирует организовать сделку в два этапа. Вначале на продажу будет выставлен миноритарный пакет, но купивший его получит право в течение короткого периода времени выкупить и оставшуюся часть.

Прохоров приобрёл «Бруклин» в 2010 году. Также принадлежащую ему арену организации он продавать не собирается.