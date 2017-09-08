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Елевич: у сборной России не очень сильный состав по всем компонентам

8 сентября 2017, пятница. 11:25 Баскетбол

Бывший главный тренер сборной России Сергей Елевич считает, что успехи команды на групповом этапе Евробаскета-2017 стали результатом качественной подготовки к турниру.

«Я нахожусь внутри команды и понимаю, что ребята переживают, не всё получается, но коллектив слаженный, ребята прибавляют, должно всё пройти хорошо. Если брать по игрокам, у нас не очень сильный состав по всем компонентам. Составы некоторых наших соперников, с которыми мы играли, были сильнее, но ребята выдержали напор, и мне понравилась игра в защите – индивидуальная игра, прессинг. Я был с командой на большинстве сборов и видел, как она прибавляет», – цитирует Елевича ТАСС.

Сборная России заняла третье место в группе D на первом этапе турнира с четырьмя победами при одном поражении. В 1/8 финала плей-офф она встретится со сборной Хорватии, занявшей второе место в группе С.

Блатт: у сборной России есть шансы обыграть в плей-офф любого соперника
Источник: ТАСС Сообщить об ошибке
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Мужская сборная России - Баскетбол
Новости. Баскетбол
8 сентября 2017, пятница
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