Коби Олтмэн: «Кливленд» не будет комментировать состояние здоровья Айзеи Томаса

Генерального менеджера «Кливленд Кавальерс» Коби Олтмэна раздражает повышенное внимание к процессу восстановления разыгрывающего Айзеи Томаса после травмы бедра.



«Чтобы не оказывать давление на Томаса, «Кливленд» не будет никак комментировать состояние его здоровья. Скажу только, что новая операция не планируется. Мы не станем устанавливать срок его возвращения в строй. Также не собираемся ни в малейшей степени форсировать процесс восстановления Айзеи», – цитирует Олтмэна ESPN.



Томас был обменян в «Кавальерс» в межсезонье из «Бостон Селтикс».