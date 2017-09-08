Айзея Томас: когда речь заходит о моей травме, все хотят быть докторами

Разыгрывающий «Кливленд Кавальерс» Айзея Томас прокомментировал процесс восстановления после травмы бедра.



«Когда речь заходит о моей травме, все хотят быть докторами. У нас есть план, и мы собираемся ему следовать, чтобы я вернулся в строй готовым на 100% как можно скорее.

В отношении непосредственно баскетбола я не чувствую никакого давления в связи с тем, что мой контракт истекает после предстоящего сезона. Я слишком увлечён работой, чтобы думать о таких вещах. Когда я смогу выйти на площадку, то и покажу свой уровень. А остальное произойдёт само собой», – цитирует Томаса ESPN.