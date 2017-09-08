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«Клипперс» создали зону для элитных зрительских мест на предстоящий сезон

8 сентября 2017, пятница. 14:47 Баскетбол

В предстоящем сезоне на домашние матчи «Лос-Анджелес Клипперс» будут продаваться билеты на восемь элитных мест у боковой линии в непосредственной близости от скамеек запасных играющих команд, сообщает ESPN. Для того, чтобы создать их, были укорочены столы, за которыми располагались персонал, обслуживающий поединки.

Билеты на места, названные «звёздными», ориентировочно будут стоить по $ 175 на одну встречу. В эту стоимость войдут также свободное посещение элитных клубов арены, персональный официант у места, зона на парковке и возможность пользоваться вип-входом.

Источник: ESPN US Сообщить об ошибке
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Лос-Анджелес Клипперс
Новости. Баскетбол
8 сентября 2017, пятница
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