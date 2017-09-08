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«Нижний Новгород» заключил годичный контракт с Денисоном

8 сентября 2017, пятница. 14:59 Баскетбол

«Нижний Новгород» заключил контракт на предстоящий сезон с канадским центровым Шоном Денисоном, сообщает официальный сайт клуба. Новичок уже присоединился к команде на сборе в Словении.

32-летний Денисон имеет опыт выступлений в России, где с 2011 по 2013 год выступал за «Спартак-Приморье» и «Атаман». В минувшем сезоне он в составе «Оради» набирал по 11,3 очка и совершал по 6,9 подбора за 25 минут в среднем за игру в Лиге чемпионов ФИБА и записывал в актив по 10,9 очка и 4,8 подбора за 23 минуты в чемпионате Румынии.

Источник: Официальный сайт БК "Нижний Новгород" Сообщить об ошибке
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Новости. Баскетбол
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