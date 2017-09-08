НБА представила видео с лучшими моментами в карьере Трэйси Макгрейди

Сегодня в Массачусетсе пройдёт церемония включения защитника Трэйси Макгрэйди в Зал славы НБА. В этой связи, официальный канал НБА в YouTube опубликовал видео, посвящённое лучшим моментам в карьере игрока.

Макгрэйди — девятый номер драфта 1997 года. Защитник начинал свою карьеру в составе «Торонто Рэпторс». Лучшие годы в карьере он провёл в составе «Хьюстон Рокетс» и «Орландо Мэджик». На закате выступлений он успел поиграть за «Нью-Йорк Никс», «Детройт Пистонс» и «Атланту Хоукс». Невзирая на яркую карьеру, Макгрэйди так и не сумел стать чемпионом НБА.

За годы выступлений в НБА Макгрэйди в регулярных чемпионатах провёл 938 матчей, набирая в них 19,6 очка, совершая 5,6 подбора и раздавая 4,4 передачи в среднем. Также он является семикратным участником Матча всех звёзд.

Видео с лучшими моментами Макгрэйди в карьере можно посмотреть на официальном канале НБА в YouTube