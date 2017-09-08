Партнёр Кантера по «Оклахома-Сити» запретил ему фотографироваться с Дюрантом

Минувшим летом, центровой «Оклахома-Сити Тандер» Энес Кантер, намеревался провести ряд матчей в Нью-Йорке, в которых также должны были принять участие форвард «Кливленд Кавальерс» Леброн Джеймс и форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Кевин Дюрант.

По словам Кантера, перед отправлением в Нью-Йорк, один из его партнёров по команде предупредил его, что ему не следует фотографироваться и тесно общаться с экс-баскетболистом «Тандер» Кевином Дюрантом.

«Я не буду вам называть конкретных имён, но один из моих партнёров по команде, за пару недель до тех игр сказал мне, что если он увидит мою фотографию с Дюрантом, то мне не следует возвращаться в „Оклахому“. Я не буду говорить, кто это был, но он знал, что я буду жить по соседству с Дюрантом», — приводит слова Кантера The Score.