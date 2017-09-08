Кэмерон Пэйн пропустит 3-4 месяца

Разыгрывающий «Чикаго Буллз» Кэмерон Пэйн, о травме которого сообщалось ранее, сможет выйти на паркет лишь через 3-4 месяца, сообщает The Score.

Ожидалось, что после перенесённой операции на повреждённой правой ступне, Пэйн пропустит лишь один месяц регулярного чемпионата. Теперь же, скорее всего, защитник будет вынужден оставаться вне игры до декабря-января.

23-летний Пэйн стал игроком «Чикаго» в ходе минувшего сезона, перейдя в команду из Иллинойса в результате обмена с «Оклахома-Сити Тандер». За «Чикаго» он успел провести 11 матче, набирая в них 4,9 очка, собирая 1,5 подбора и раздавая 1,4 передачи.