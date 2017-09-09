Зубков: думаю, справимся со сборной Хорватии

Форвард сборной России Андрей Зубков поделился ожиданиями от предстоящего матча 1/8 финала Евробаскета со сборной Хорватии. По словам игрока, команде по силам справится с балканцами и оформить выход в следующую стадию турнира.

«Вчера у нас была игра, и физически пока тяжело. Но впереди ещё два дня, так что восстановимся. Больше устаёшь ментально. Сейчас перебрались в другую гостиницу, которая, как мы знаем, расположена рядом с морем. Хоть посмотрим на него — может, расслабит.



Матч между Турцией и Латвией смотрели в отеле. Ну проиграли турки — и проиграли, это неважно. Мы сами упустили первое место, проиграв Латвии, и настраиваться надо на любого соперника. У венгров тоже хорошая команда.



У Хорватии есть звёзды, но у нас своих звёзд хватает. Шарич — хороший четвёртый номер, очень талантливый. Богданович — хороший шутер. Но, думаю, справимся с ними. Настрой хорватов не пугает. Говорить можно многое, но всё покажет игра на площадке», — рассказал Зубков в интервью программе «Все на матч».

Матч между командами России и Хорватии пройдёт 10 сентября в Стамбуле, начало поединка в 21:30.