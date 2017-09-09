Макгрэйди: я не пытался принизить значение чемпионского титула

Экс-игрок НБА Трэйси Макгрэйди заявил, что атакующий защитник «Кливленд Кавальерс» Джей Ар Смит неправильно понял его слово о значении чемпионского титула.



Напомним, что в конце июля Макгрэйди заявил, что чемпионом может стать каждый, но не каждый попадает в Зал славы. Позже Смит раскритиковал его слова.



«Джей ар Смит звучит чертовски глупо. Речь не шла о том, чтобы как-то принизить чемпионов. Мои слова имеют смысл, если вспомнить, что в командах всегда есть игроки, которые числятся в составе на протяжении всего регулярного чемпионата и плей-офф, но не выходят на паркет. Несмотря на это, они становятся чемпионами. Скорее всего, кто-то из них в следующем сезоне покинет НБА и никогда не вернётся. Такие парни вряд ли будут носить вот эти оранжевые пиджаки, которые выдают в Зале славы», – приводит слова Макгрэйди ESPN.

Джей Ар Смит назвал высказывание Трэйси Макгрэйди о Зале славе глупым