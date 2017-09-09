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Макгрэйди введён в Зал славы баскетбола

9 сентября 2017, суббота. 10:16 Баскетбол

Бывший игрок НБА Трэйси Макгрэйди официально введён в Зал славы баскетбола.

«В этот день могу с гордостью сказать, что я заслужил быть здесь. Я благодарен и горд в связи с тем, что попал в число финалистов в этом году», – приводит слова Макгрэйди официальный сайт НБА.

Макгрэйди – девятый номер драфта 1997 года. Защитник начинал свою карьеру в составе «Торонто Рэпторс». Лучшие годы в карьере он провёл в составе «Хьюстон Рокетс» и «Орландо Мэджик». На закате выступлений он успел поиграть за «Нью-Йорк Никс», «Детройт Пистонс» и «Атланту Хоукс». Невзирая на яркую карьеру, Макгрэйди так и не сумел стать чемпионом НБА.

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Источник: NBA Сообщить об ошибке
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Трэйси Макгрэйди
Новости. Баскетбол
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