Макгрэйди введён в Зал славы баскетбола

Бывший игрок НБА Трэйси Макгрэйди официально введён в Зал славы баскетбола.



«В этот день могу с гордостью сказать, что я заслужил быть здесь. Я благодарен и горд в связи с тем, что попал в число финалистов в этом году», – приводит слова Макгрэйди официальный сайт НБА.



Макгрэйди – девятый номер драфта 1997 года. Защитник начинал свою карьеру в составе «Торонто Рэпторс». Лучшие годы в карьере он провёл в составе «Хьюстон Рокетс» и «Орландо Мэджик». На закате выступлений он успел поиграть за «Нью-Йорк Никс», «Детройт Пистонс» и «Атланту Хоукс». Невзирая на яркую карьеру, Макгрэйди так и не сумел стать чемпионом НБА.

Награда за страдания. Почему Макгрэйди заслужил место в Зале славы Некубковый игрок со скомканной травмами карьерой недостоин попадания в Зал славы? Как бы не так!