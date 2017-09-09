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Лавар Болл: Баркли был моим любимым игроком, пока не постарел

9 сентября 2017, суббота. 10:35 Баскетбол

Лавар Болл, отец разыгрывающего «Лос-Анджелес Лейкерс» Лонзо Болла, признался, что Чарльз Баркли был его любимым игроком.

«Светлокожий, сильный, способный бегать, быстрый, дерзкий. Это мой чувак! Но теперь ему больше 50 лет. Он говорит сумасшедшие вещи. Но всё в норме. Я понимаю, что он изменился.

Он ничего не выиграл. У него нет чемпионского титула. Но это парень был моим чуваком. Чарльз играл просто безрассудно и отдал всё, что у него было. На площадке он был плохим парнем», – приводит слова Болла The Score.

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Источник: The Score Сообщить об ошибке
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Чарльз Баркли
Новости. Баскетбол
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