Мутомбо: если бы я не сломал нос Макгрэйди, он бы не попал в Зал славы

Бывший игрок НБА Дикембе Мутомбо в шутку рассказал, как помог Трэйси Макгрэйди попасть в Зал славы баскетбола.



«Мы были одноклубниками на протяжении пяти лет. Плохо, что я сломал и его нос. Люди говорят, что я сломал 22 носа в НБА. Он был последней жертвой. Прошу прощения. Если бы я не сломал ему нос, он не был бы в Зале славы. Макгрэйди показал людям, насколько он крут, и вернулся», – приводит слова Мутомбо официальный сайт НБА.



Отметим, что Дикембе и Макгрэйди вместе выступали за «Хьюстон Рокетс» с 2004 по 2009 год.

Макгрэйди введён в Зал славы баскетбола