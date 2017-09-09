Данкан пожертвовал $ 250 тыс Виргинским островам, пострадавшим от урагана «Ирма»

Легендарный игрок «Сан-Антонио Спёрс» Тим Данкан пожертвовал $ 250 тыс. на ликвидацию последствий урагана «Ирма», которому присвоена максимальная пятая категория.



«Сегодня вечером я пожертвовал $ 250 тыс. Виргинским островам США, которые борются с последствиями урагана. Кроме того, я обещаю повторить все ваши пожертвования до первого миллиона долларов», – написал Данкан на сайте The Players Tribune.



Стоит отметить, что Данкан является уроженцем Виргинских островов. В 1989 году он вместе с семьей пережил ураган «Хьюго».

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