Деккер: меня удивила привычка Теодосича есть чизбургеры на завтрак

Мощный форвард «Лос-Анджелес Клипперс» Сэм Деккер рассказал о привычке разыгрывающего защитника Милоша Теодосича есть чизбургеры на завтрак.



«Заметил, что Милош любит есть чизбургеры на завтрак. Как по мне, это дико для 9 утра, но я уважаю это», – написал Деккер на своей официальной странице в социальной сети «Твиттер».



Напомним, что минувши летом Теодосич подписал c «Клипперс» двухлетнее соглашение на $ 12,3 млн. Последние шесть сезонов 30-летний разыгрывающий защитник провёл в составе московского ЦСКА.

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