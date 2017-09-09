Брэдли: не был шокирован обменом в «Детройт»

Защитник «Детройт Пистонс» Эйвери Брэдли признался, что его не шокировал обмен из «Бостон Селтикс», который произошёл минувшим летом.



«Расстроил ли меня обмен из «Бостона»? Нет. Я выступаю в НБА уже восемь лет. Это просто бизнес. Здесь возможно всё. В любое время может произойти что угодно. Я не был шокирован новостью об обмене. Знал, что существует такая возможность. Мы обсуждали это ранее. Вы не можете предсказывать будущее и знать, в какую именно команду отправитесь, но я знал, что уйду куда-то», – приводит слова Брэдли Bleacher Report.



Отметим, что Эйвери выступал за «Бостон» с 2010 года.

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