ФИБА опубликовала топ-5 блок-шотов группового этапа Евробаскета

Официальный канал FIBA в Youtube опубликовал подборку лучших блок-шотов группового этапа Евробаскета. Пятое место досталось блок-шоту Танасиса Адетокунбо, который тот исполнил в матче с французами. Четвёртая строчка у форварда сборной Турции Джеди Османа, заблокировавшего атаку сборной Сербии.

Игрок сборной Финляндии Шон Хафф и его блок-шот в матче с Исландией заслужил третье место. Второе место вновь у грека Адетокунбо, а возглавил рейтинг блок-шотов форвард сборной Латвии Давис Бертанс, поставивший эффектный блок сербскому центровому Бобану Марьяновичу.

Топ-5 блок-шотов группового турнира можно посмотреть на официальном канале FIBA в Youtube.