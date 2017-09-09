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22 очка Тейса помогли Германии обыграть Францию и выйти в 1/4 финала Евробаскета

9 сентября 2017, суббота. 17:03 Баскетбол

Сборная Германии по баскетболу добыла сенсационную победу над командой Франции в 1/8 финала Евробаскета. В первой четверти французы одержали уверенную победу над оппонентами, поведя с разницей в девять очков. После чего казалось, что встреча пройдёт под диктовку фаворитов.

Тем не менее уже во второй четверти немцы нащупали свою игру, в результате чего к заключительной четверти преимущество французов сократилось до одного очка. В четвёртой десятиминутке немцы продолжили давление на французов и сумели вырваться вперёд.

Тактика быстрых фолов на исходе матча не принесла команде Колле успеха, что и помогло немцам удержать преимущество. Итоговая победа Германии — 84:81.

Самым результативным в составе победителей стал Даниэль Тейс, набравший 22 очка, у французов 27 очков в активе Эвана Фурнье.

ЧЕ-2017 (м). 1/8 финала
09 сентября 2017, суббота. 15:15 МСК
Германия
84 : 81 (10:19, 24:21, 21:16, 29:25)
Франция
Германия: Бартель, Акпинар, Тиман, Хекман, Хартенштайн, Шрёдер, Бенцинг, Фойгтман, Штайгер, Тадда, Тайс, Ло
Франция: Пуарье, Вестерманн, Лабери, Тупан, Джексон, Диао, де Коло, Эртель, Дьо, Ловернь, Фурнье, Серафен
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Сборная Франции — Баскетбол
Новости. Баскетбол
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