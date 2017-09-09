22 очка Тейса помогли Германии обыграть Францию и выйти в 1/4 финала Евробаскета

Сборная Германии по баскетболу добыла сенсационную победу над командой Франции в 1/8 финала Евробаскета. В первой четверти французы одержали уверенную победу над оппонентами, поведя с разницей в девять очков. После чего казалось, что встреча пройдёт под диктовку фаворитов.

Тем не менее уже во второй четверти немцы нащупали свою игру, в результате чего к заключительной четверти преимущество французов сократилось до одного очка. В четвёртой десятиминутке немцы продолжили давление на французов и сумели вырваться вперёд.

Тактика быстрых фолов на исходе матча не принесла команде Колле успеха, что и помогло немцам удержать преимущество. Итоговая победа Германии — 84:81.

Самым результативным в составе победителей стал Даниэль Тейс, набравший 22 очка, у французов 27 очков в активе Эвана Фурнье.