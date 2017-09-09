Диао: не знаю, продолжу ли выступать за сборную Франции

35-летний форвард сборной Франции Борис Диао признался, что пока не знает, продолжит ли выступать за национальную команду после Евробаскета-2017.



«Пока я ещё не принял решения. Все мои мысли были связаны только с этим турниром. Буду ли выступать дальше, не знаю. Впереди матчи квалификации к чемпионату мира, и тогда я приму решение. Если буду чувствовать, что ещё могу приносить реальную пользу, то буду играть дальше, а если нет, то завершу международную карьеру», — приводит слова Диао Eurohoops.



Французы проиграли немцам в 1/8 финала Евробаскета со счётом 81:84, а Диао в этой встрече набрал 15 очков.