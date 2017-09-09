Кукоч включён в Зал славы ФИБА

Бывший югославский и хорватский баскетболист Тони Кукоч был включён в Зал славы ФИБА, сообщает пресс-служба организации.



Кукоч получил международное признание, выступая в составе «Чикаго Буллз», с которым он трижды становился чемпионом НБА. Кроме того, он трижды выигрывал Евролигу со «Сплитом». При этом Тони три раза признавался MVP Финала четырёх Евролиги.



На уровне сборных он становился чемпионом мира и двукратным чемпионом Европы. Дважды принимал участие в финальных матчах Олимпийских игр. Завершил баскетбольную карьеру в 2006 году.