Воронцевич: с Хорватией нужно играть жёстче, не дать навязать нам их игру

Форвард сборной России Андрей Воронцевич поделился мнением о сборной Хорватии, с которой россияне сыграют в 1/8 финала Евробаскета.

«Честно, пока их матчей на этом турнире не видел. Мы в последний раз встречались с ними очень давно. Естественно, с того времени состав сильно поменялся. Против некоторых ребят я играл, но одно дело клуб, а другое — сборная.

Конечно, все знают Бояна Богдановича и Дарио Шарича — это баскетболисты высокого уровня, играют за океаном. Но там все выступают в хороших лигах, никого нельзя сбрасывать со счетов. Даже если выключить лидеров, другие могут взять игру на себя.

С ними нужно играть жёстче, быть собранными, не дать сопернику навязать нам свою игру. Больше настраиваться на командные действия, нежели на «один на один». Мы их обязательно за эти дни разберём, и не раз. У нас хорошо выстроен скаутинг, работают большие профессионалы», — цитирует Воронцевича «Спорт-экспресс».