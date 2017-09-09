Карри: стремлюсь к новым титулам, в обществе ценят последние достижения

Защитник «Голден Стэйт Уорриорз» Стивен Карри заявил, что ему мало двух побед в чемпионате НБА.

«Чемпионские титулы — наша цель. В нашем обществе ценятся последние достижения. Хотим большего, стремимся к новым титулам. Мы хотим и дальше становиться лучше, и, считаю, я могу стать лучше и как баскетболист, и как человек. Взять больше титулов, получить больше удовольствия и принести больше пользы команде», — приводит слова Карри Complex.

«Уорриорз» выходил в финал в трёх последних сезонах, дважды победив и один раз уступив «Кливленд Кавальерс».