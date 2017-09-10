Мощный данк Тайса – в топ-5 первого дня 1/8 финала плей-офф Евробаскета-2017

Официальный сайт ФИБА представил ролик, посвящённый лучшим моментам первого дня 1/8 финала плей-офф Евробаскета-2017. В их число вошли эффектные блок-шоты мощного форварда сборной Словении Энтони Рэндольфа и форварда сборной Италии Луиджи Датоме, сокрушительные данки мощного форварда сборной Франции Жоффри Ловерня и мощного форварда сборной Германии Даниэля Тайса, а также роскошный алле-уп в исполнении игроков сборной Греции Костаса Слукаса и Янниса Бурусиса.

Видео доступно для просмотра на канале ФИБА на сервисе Youtube.