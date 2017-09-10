Папаниколау: Миссас доказал, что он лучший тренер

Лёгкий форвард сборной Греции Костас Папаниколау рассказал о дополнительной мотивации команды на матч 1/8 финала плей-офф Евробаскета-2017 со сборной Литвы.



«Мы сражались изо всех сил и показали характер. В последние дни о сборной Греции много говорили в негативном свете. Своей игрой мы продемонстрировали всем критикам, как они ошибались. Не больше и не меньше. А наш наставник Костас Миссас доказал, что он лучший тренер», – заявил Папаниколау после поединка.



Встреча завершилась победой сборной Греции со счётом 77:64. В четвертьфинале она сыграет с победителем пары Россия – Хорватия.

Миссас: литовцы начали изучать мою биографию только после своего поражения