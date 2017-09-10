Бауманн: 90 % игроков Евробаскета-2017 смогут сыграть в квалификации КМ-2019

Генеральный секретарь ФИБА Патрик Бауманн не видит проблемы в том, что игроки НБА не смогут принять участие в некоторых матчей квалификационного отбора на Кубок мира — 2019.



«Были высказаны опасения в связи с тем, что в матчах квалификации на Кубок мира — 2019 в ноябре и феврале не смогут сыграть представители НБА. Однако анализ составов сборных, выступающих на Евробаскете-2017, показал, что игроки НБА составляют всего 11 % от общего числа. Это значит, что почти 90 % баскетболистов нынешних составов смогут принять участие в поединках сборных в ноябре и феврале. А для встреч в июне и сентябре будут доступны и игроки НБА», – цитирует Бауманна официальный сайт ФИБА.