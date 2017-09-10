Александар Петрович: сборная России больше не является мальчиками для битья

Главный тренер сборной Хорватии Александар Петрович накануне матча 1/8 финала плей-офф Евробаскета-2017 со сборной России отметил прогресс противника.



«Мы встретимся с соперником, который уже не является мальчиками для битья, как это было пять-семь лет назад. Мы хорошо изучили игру россиян. Но учитывая, что в их составе есть Алексей Швед, а также титулованные баскетболисты из ЦСКА и «Химок», для победы над ними будет недостаточно просто выбрать нужную тактику», – цитирует Петровича официальный сайт федерации баскетбола Хорватии.