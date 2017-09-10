175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Александар Петрович: сборная России больше не является мальчиками для битья

10 сентября 2017, воскресенье. 14:57 Баскетбол

Главный тренер сборной Хорватии Александар Петрович накануне матча 1/8 финала плей-офф Евробаскета-2017 со сборной России отметил прогресс противника.

«Мы встретимся с соперником, который уже не является мальчиками для битья, как это было пять-семь лет назад. Мы хорошо изучили игру россиян. Но учитывая, что в их составе есть Алексей Швед, а также титулованные баскетболисты из ЦСКА и «Химок», для победы над ними будет недостаточно просто выбрать нужную тактику», – цитирует Петровича официальный сайт федерации баскетбола Хорватии.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Мужская сборная России - Баскетбол Сборная Хорватии — Баскетбол
Новости. Баскетбол
10 сентября 2017, воскресенье
15:22 Порзингис: этим летом я сильно вырос как игрок
15:13 Жорич: помешать Хорватии победить Россию может только что-то непредвиденное
15:03 Пол Пирс помирился с Рэем Алленом
14:57 Александар Петрович: сборная России больше не является мальчиками для битья
14:30 Стоимость «Нью-Йорка» выросла до $ 3,5 млрд после продаж «Клипперс» и «Хьюстона»
14:06 Латвия победила Черногорию «+32» в 1/8 финала Евробаскета, Тимма набрал 21 очко
13:23 Бауманн: 90 % игроков Евробаскета-2017 смогут сыграть в квалификации КМ-2019
12:45 Итудис: на данный момент УНИКС превосходит ЦСКА по качеству
12:44 ЦСКА проиграл УНИКСу в товарищеском матче, несмотря на 24 очка Хиггинса
12:36 Папаниколау: Миссас доказал, что он лучший тренер
11:49 Миссас: литовцы начали изучать мою биографию только после своего поражения
11:33 Шарич: матч со сборной России – главное испытание Хорватии на Евробаскете-2017
11:31 Базаревич: нужно ограничить в действиях лидеров Хорватии Шарича и Богдановича
11:28 Представитель Прохорова: мы не рассматриваем варианты полной продажи «Бруклина»
11:27 Де Коло: сборная России – хорошая команда, способная обыграть хорватов
10:20 Воронцевич: Россия победит Хорватию, если покажет командную игру
09:47 Валанчюнас: Литва недооценила Грецию и посчитала, что легко обыграет её
09:29 Елевич: нужно, чтобы не один Швед тащил сборную России в атаке против Хорватии
09:12 Мощный данк Тайса – в топ-5 первого дня 1/8 финала плей-офф Евробаскета-2017
00:54 П. Газоль: не знаю, хотел бы сыграть со сборной России
9 сентября 2017, суббота
23:35 Шарич: у России очень опасная команда
23:22 Швед: Богданович и Шарич — два ярких лидера сборной Хорватии
23:11 21 очко Слукаса помогло Греции обыграть Литву в 1/8 финала Евробаскета
22:51 Теодосич получил рейтинг 77 в NBA 2K18
22:18 Карри: стремлюсь к новым титулам, в обществе ценят последние достижения
21:28 Воронцевич: с Хорватией нужно играть жёстче, не дать навязать нам их игру
20:59 Экс-баскетболистка Лисина признана обладательницей самых длинных ног в мире
20:22 Италия выиграла у Финляндии в 1/8 финала Евробаскета, Белинелли набрал 22 очка
19:20 Кукоч включён в Зал славы ФИБА
18:56 Кравцов: игроки сборной Украины выглядели усталыми и медленными
18:50 Мурзин: это был не день сборной Украины
18:36 Диао: не знаю, продолжу ли выступать за сборную Франции
17:03 22 очка Тейса помогли Германии обыграть Францию и выйти в 1/4 финала Евробаскета
16:53 ФИБА опубликовала топ-5 блок-шотов группового этапа Евробаскета
15:18 Брэдли: не был шокирован обменом в «Детройт»
15:13 Деккер: меня удивила привычка Теодосича есть чизбургеры на завтрак
14:30 21 очко Рэндольфа помогло Словении разгромить Украину
14:27 Стивен Карри: хочу, чтобы дети равнялись на меня
14:00 «Нью-Йорк» проявляет интерес к Бёрку и Джеку
12:55 Ингрэм: в новом сезоне хочу показать значительный прогресс в атаке и защите
12:33 Груич: Шведу по силам попасть в символическую пятёрку Евробаскета
12:20 Джабари Паркер рассчитывает подписать максимальное соглашение с «Милуоки»
11:56 Травма Айзеи Томаса может оказаться серьёзнее, чем считалось ранее
11:02 Данкан пожертвовал $ 250 тыс Виргинским островам, пострадавшим от урагана «Ирма»
10:46 Мутомбо: если бы я не сломал нос Макгрэйди, он бы не попал в Зал славы
Все новости RSS
Партнерский контент