Пол Пирс помирился с Рэем Алленом

Бывшие игроки «Бостон Селтикс» Пол Пирс и Рэй Аллен, которые вместе с Кевином Гарнеттом и Рэджоном Рондо были лидерами чемпионского состава в сезоне-2007/08, помирились после пятилетней ссоры, встретившись на показательном матче в Китае. Причиной их размолвки стал переход Аллена в «Майами Хит» в 2012 году.



«Пришло время снова собрать вместе нашу банду. Всех четырёх. Зароем топор войны. Неважно, что случилось. Между нами всегда будет особенная связь, которую ни разрушит ничто», – написал Пирс в своём микроблоге в социальной сети «Инстаграм».



Фотография помирившихся экс-игроков доступна в микробологе Пирса в «Инстаграм».