Жорич: помешать Хорватии победить Россию может только что-то непредвиденное

Центровой сборной Хорватии Лука Жорич уверен, что его команда является фаворитом предстоящего матча 1/8 финала плей-офф Евробаскета-2017 со сборной России.



«С поединка против сборной России для нас фактически начинается другой турнир. Мы сделаем всё от нас зависящее, и если не произойдёт что-то непредвиденное, то победим и выйдем в четвертьфинал. У россиян есть хорошее сочетание лидеров в задней и передней линиях – Алексея Шведа и Тимофея Мозгова. Мозгов давно играет в НБА, но это нас не остановит», – передаёт слова Жорича РТС.