Порзингис: этим летом я сильно вырос как игрок

Форвард «Нью-Йорк Никс» и сборной Латвии Кристапс Порзингис, заявил, что участие на Евробаскете значительно помогло ему прибавить в мастерстве.

«Если выбирать между медалью Евробаскета и выходом в плей-офф НБА вместе с „Нью-Йорк Никс“, то мне нужно всё. Что касается моего участия в Евробаскете, то я получаю удовольствие от этого. Я люблю баскетбол и мне нравится, что здесь со мной моя семья. Здесь всё немного не так, как в НБА.

Этим летом я сильно вырос как игрок. Выступая за сборную, у меня другой уровень ответственности, но я прогрессировал этим летом и потому мне так нравится здесь быть", — цитирует игрока Eurohoops.