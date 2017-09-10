Порзингис: хочу успеха и в «Нью-Йорке», и в сборной Латвии

Форвард сборной Латвии Кристапс Порзингис отказался выбирать между выходом в плей-офф НБА с «Нью-Йорк Никс» и завоеванием медали Евробаскета-2017 с национальной командой. 10 сентября Латвия разгромила Черногорию (100:68) и вышла в четвертьфинал.

«Я хочу и того, и того. Получаю большое удовольствие от выступления на Евробаскете. Мне нравится, что здесь моя семья. Всё немного отличается от НБА.

Этим летом я сильно вырос как игрок. У меня новые обязанности в сборной Латвии, но я улучшил свою игру. Вот почему меня так радует моя работа", — цитирует Порзингиса Eurohoops.