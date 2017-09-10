Джорджевич: игроки сборной Сербии чересчур сосредоточены

Главный тренер сборной Сербии Саша Джорджевич дал комментарий после победы подопечных над Венгрией (86:78) в 1/8 финала Евробаскета. В четвертьфинале сербы сыграют с командой Италии.

«Наши игроки сосредоточены. Может быть, даже чересчур. Они должны наслаждаться турниром. Некоторые из них впервые здесь, в новых для себя ролях. Но мы настроимся на игру с Италией.

Нам надо прекратить говорить, писать, давать интервью и обещания. Просто доказывать всё на площадке. В этом всё и дело", — цитирует Джорджевича Eurohoops.