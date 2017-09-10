Швед: дальше будет только тяжелее

Защитник сборной России Алексей Швед поделился впечатлениями после победы над Хорватией (101:78) в 1/8 финала Евробаскета.

«Не хотелось уезжать домой, так что остаёмся здесь. Стараемся продолжить в том же духе. Но дальше будет только тяжелее.

Во мне ничего не проснулось. Играл, команда доверяла, тренер доверял. Старался не подвести. Сегодня отлично все сыграли. Самое главное было в начале третьей четверти. Она у нас всегда была провальная, а сегодня получилась.

Не знаю, лучшая это моя игра или нет. Надеюсь, что лучшая будет дальше. Главное, чтобы мы выиграли. Осталось несколько игр. Постараемся сохранить концентрацию.

Богданович как всегда играл отлично. Как бы мы не защищались, он всё равно забил 28 очков сегодня", — передаёт слова Шведа корреспондент «Чемпионата» Надежда Перепечко.