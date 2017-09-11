Фридзон: сегодня сборная России показала лучшую игру на Евробаскете-2017

Защитник сборной России Виталий Фридзон назвал победный матч с Хорватией (101:78) в 1/8 финала Евробаскета лучшим для россиян на турнире. В четвертьфинале соперником России станет сборная Греции.

«В победу сегодня верили. Показали лучшую игру на турнире, что в защите, что в атаке. Играли в агрессивный баскетбол и выступили жёстко. То, что надо, чтобы идти дальше.

С греками давно не встречались. Но у нас будет время подготовиться и изучить соперника. Игроков мы знаем хорошо", — приводит слова Фридзона ТАСС.