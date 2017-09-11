Кириленко: иногда Шведу хочется плюнуть на всё, но он выступает диспетчером

Президент РФБ Андрей Кириленко похвалил Алексея Шведа за игру против Хорватии (101:78). Швед набрал 27 очков и отдал 12 передач.

«Несомненно, когда ты попадёшь два трёхочковых в самом начале, ты чувствуешь себя комфортно. Но сегодня я увидел большой плюс, это именно что шаг вперёд для Шведа: он начал контролировать ситуацию. Он ведёт игру, а не движение игры его несёт. Он забил два дальних броска, но не стал бросать дальше, а стал проходить, «сажать» соперника на фолы, потом ушёл в подыгрыш, всех вовлёк в игру. И получается, что в такой ситуации к концу матча все оказываются в игре и всем легче.

Поэтому Алексею большой поклон за то, что он себя сдерживает. Вижу, что ему иногда хочется плюнуть на всё и побежать, но он выступает диспетчером игры. Когда он не поддаётся движению игры, все остальные начинают верить в него, от этого и результат совершенно другой", — передаёт слова Кириленко корреспондент «Чемпионата» Надежда Перепечко.