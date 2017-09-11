Д.Кулагин: сборная России не дала Богдановичу чувствовать себя звездой

Игрок сборной России Дмитрий Кулагин прокомментировал победу над Хорватией (101:78) в 1/8 финала Евробаскета.

«Вероятно, это наш лучший матч на турнире. Мы провели большую работу над ошибками. Главную роль сыграли желание и вера, что мы должны победить. Забитые очки это не важно, главное, что команда победила.

Не скажу, что в первой четверти не защищались. Делали всё правильно, но они забивали тяжёлые мячи. Если посмотреть на статистику турнира, можно сказать, что сегодня выиграло наше нападение. Но мы проделали хорошую работу в защите. Несмотря на 28 очков Богдановича, мы не дали ему чувствовать себя комфортно. Чувствовать себя звёздой.

Мы проделали большую работу и слава богу, что нам наконец-то всё удалось. Через столько лет мы вышли в четвертьфинал и будем там представлять Россию", — передаёт слова Кулагина корреспондент «Чемпионата» Надежда Перепечко.